巴布亚新几内亚基那 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至乌拉圭比索 的汇率目前为 10.594，较昨日变动 -0.171%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.084%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至乌拉圭比索 的汇率在 17-10-2024 的最高点 10.720 和 16-10-2024 的最低点 10.537 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.665%。