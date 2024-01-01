巴布亚新几内亚基那 至新台币 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至新台币 的汇率目前为 8.166，较昨日变动 0.299%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.240%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至新台币 的汇率在 17-10-2024 的最高点 8.230 和 21-10-2024 的最低点 8.121 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.846%。