巴布亚新几内亚基那 至墨西哥比索 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至墨西哥比索 的汇率目前为 5.081，较昨日变动 0.200%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.978%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至墨西哥比索 的汇率在 17-10-2024 的最高点 5.114 和 15-10-2024 的最低点 4.934 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.847%。