巴布亚新几内亚基那 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 441.652，较昨日变动 -0.057%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.061%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至马拉维克瓦查 的汇率在 17-10-2024 的最高点 444.151 和 16-10-2024 的最低点 440.450 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.632%。