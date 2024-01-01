巴布亚新几内亚基那 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 历史汇率

欢迎查看 巴布亚新几内亚基那 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 历史摘要。这是 巴布亚新几内亚基那 (PGK) 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 (BAM) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 PGK 和 BAM 历史数据。

K1.000 PGK = KM0.4606 BAM

2024年10月22日 UTC 中间市场汇率

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巴布亚新几内亚基那 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 的汇率目前为 0.461，较昨日变动 0.447%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.916%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.462 和 15-10-2024 的最低点 0.456 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.617%。

2024年10月22日 的热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08290.9421.4961.6220.93621.588
1 GBP1.20111.299109.1871.7971.9471.12325.919
1 USD0.9250.77184.0771.3831.4990.86519.958
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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如何将巴布亚新几内亚基纳兑换成波黑可兑换马克

  • 1

    输入金额

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  • 2

    选择您的货币

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  • 3

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