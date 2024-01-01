秘鲁新索尔 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 3,403.110，较昨日变动 -0.301%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.022%。

过去一周，秘鲁新索尔 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 18-10-2024 的最高点 3,417.020 和 17-10-2024 的最低点 3,387.840 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.375%。