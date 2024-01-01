秘鲁新索尔 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至乌拉圭比索 的汇率目前为 11.045，较昨日变动 -0.501%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.205%。

过去一周，秘鲁新索尔 至乌拉圭比索 的汇率在 18-10-2024 的最高点 11.152 和 21-10-2024 的最低点 10.988 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.787%。