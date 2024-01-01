秘鲁新索尔 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 450.340，较昨日变动 0.340%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.334%。

过去一周，秘鲁新索尔 至尼日利亚奈拉 的汇率在 21-10-2024 的最高点 451.701 和 17-10-2024 的最低点 443.774 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.586%。