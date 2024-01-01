秘鲁新索尔 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 1.148，较昨日变动 0.261%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.373%。

过去一周，秘鲁新索尔 至马来西亚林吉特 的汇率在 22-10-2024 的最高点 1.149 和 16-10-2024 的最低点 1.139 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.499%。