秘鲁新索尔 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 460.438，较昨日变动 -0.387%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.230%。

过去一周，秘鲁新索尔 至马拉维克瓦查 的汇率在 21-10-2024 的最高点 462.460 和 17-10-2024 的最低点 459.084 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.376%。