秘鲁新索尔 至马其顿第纳尔 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至马其顿第纳尔 的汇率目前为 15.093，较昨日变动 0.046%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.569%。

过去一周，秘鲁新索尔 至马其顿第纳尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 15.146 和 15-10-2024 的最低点 14.958 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.376%。