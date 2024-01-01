秘鲁新索尔 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 1,218.080，较昨日变动 -0.448%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.225%。

过去一周，秘鲁新索尔 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1,223.560 和 16-10-2024 的最低点 1,211.920 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.589%。