秘鲁新索尔 至摩尔多瓦列伊 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至摩尔多瓦列伊 的汇率目前为 4.717，较昨日变动 -0.122%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.871%。

过去一周，秘鲁新索尔 至摩尔多瓦列伊 的汇率在 21-10-2024 的最高点 4.769 和 16-10-2024 的最低点 4.662 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.794%。