秘鲁新索尔 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 2.630，较昨日变动 -0.575%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.451%。

过去一周，秘鲁新索尔 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 18-10-2024 的最高点 2.650 和 15-10-2024 的最低点 2.606 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.563%。