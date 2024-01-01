秘鲁新索尔兑哈萨克斯坦坚戈

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KZT
1 PEN兑KZT过去 30 天过去 90 天
131.0470131.0470
127.1790125.1700
一般129.0924128.0651
更改0.06%1.53%
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1 PEN 兑 KZT 统计信息

过去 30 天，PEN 兑 KZT 的表现如下：30 天高点为 131.0470，30 天低点为 127.1790。这意味着 30 天平均值为 129.0924。PEN 兑 KZT 的变化为 0.06。

过去 90 天，PEN 兑 KZT 的表现如下：90 天高点为 131.0470，90 天低点为 125.1700。这意味着 90 天平均值为 128.0651。PEN 兑 KZT 的变化为 1.53。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08290.961.4961.6220.93621.589
1 GBP1.20111.299109.2221.7971.9481.12325.923
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秘鲁新索尔/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 PEN128.08600 KZT
5 PEN640.43000 KZT
10 PEN1,280.86000 KZT
20 PEN2,561.72000 KZT
50 PEN6,404.30000 KZT
100 PEN12,808.60000 KZT
250 PEN32,021.50000 KZT
500 PEN64,043.00000 KZT
1000 PEN128,086.00000 KZT
2000 PEN256,172.00000 KZT
5000 PEN640,430.00000 KZT
10000 PEN1,280,860.00000 KZT
哈萨克斯坦坚戈/秘鲁新索尔汇率
1 KZT0.00781 PEN
5 KZT0.03904 PEN
10 KZT0.07807 PEN
20 KZT0.15614 PEN
50 KZT0.39036 PEN
100 KZT0.78072 PEN
250 KZT1.95181 PEN
500 KZT3.90362 PEN
1000 KZT7.80723 PEN
2000 KZT15.61446 PEN
5000 KZT39.03615 PEN
10000 KZT78.07230 PEN