秘鲁新索尔 至牙买加元 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至牙买加元 的汇率目前为 42.077，较昨日变动 -0.368%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.243%。

过去一周，秘鲁新索尔 至牙买加元 的汇率在 18-10-2024 的最高点 42.262 和 15-10-2024 的最低点 41.858 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.439%。