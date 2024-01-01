20 秘鲁新索尔兑直布罗陀镑

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秘鲁新索尔/直布罗陀镑汇率
1 PEN0.21492 GIP
5 PEN1.07462 GIP
10 PEN2.14924 GIP
20 PEN4.29848 GIP
50 PEN10.74620 GIP
100 PEN21.49240 GIP
250 PEN53.73100 GIP
500 PEN107.46200 GIP
1000 PEN214.92400 GIP
2000 PEN429.84800 GIP
5000 PEN1,074.62000 GIP
10000 PEN2,149.24000 GIP
直布罗陀镑/秘鲁新索尔汇率
1 GIP4.65282 PEN
5 GIP23.26410 PEN
10 GIP46.52820 PEN
20 GIP93.05640 PEN
50 GIP232.64100 PEN
100 GIP465.28200 PEN
250 GIP1,163.20500 PEN
500 GIP2,326.41000 PEN
1000 GIP4,652.82000 PEN
2000 GIP9,305.64000 PEN
5000 GIP23,264.10000 PEN
10000 GIP46,528.20000 PEN