秘鲁新索尔 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 24.225，较昨日变动 0.008%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.494%。

过去一周，秘鲁新索尔 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 21-10-2024 的最高点 24.300 和 15-10-2024 的最低点 23.993 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.418%。