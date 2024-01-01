巴拿马巴波亚 至西非法郎 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至西非法郎 的汇率目前为 606.197，较昨日变动 0.409%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.799%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至西非法郎 的汇率在 21-10-2024 的最高点 606.733 和 15-10-2024 的最低点 601.018 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.190%。