巴拿马巴波亚 至卡塔尔里亚尔 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至卡塔尔里亚尔 的汇率目前为 3.646，较昨日变动 -0.012%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 0.000%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至卡塔尔里亚尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 3.646 和 16-10-2024 的最低点 3.645 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.022%。