巴拿马巴波亚 至毛里求斯卢比 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至毛里求斯卢比 的汇率目前为 45.901，较昨日变动 -1.240%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.461%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至毛里求斯卢比 的汇率在 18-10-2024 的最高点 46.499 和 21-10-2024 的最低点 45.901 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.682%。