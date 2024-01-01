巴拿马巴波亚 至科威特第纳尔 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至科威特第纳尔 的汇率目前为 0.306，较昨日变动 -0.010%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.095%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至科威特第纳尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.307 和 20-10-2024 的最低点 0.306 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值下降了 -0.137%。