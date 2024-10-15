巴拿马巴波亚 至巴巴多斯元 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至巴巴多斯元 的汇率目前为 2.000，较昨日变动 0.000%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 0.000%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至巴巴多斯元 的汇率在 15-10-2024 的最高点 2.000 和 15-10-2024 的最低点 2.000 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 0.000%。