巴拿马巴波亚 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 918.234，较昨日变动 0.001%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.040%。

过去一周，巴拿马巴波亚 到安哥拉宽扎 的汇率在 17-10-2024 的最高点 924.216 和 18-10-2024 的最低点 916.408 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.657%。