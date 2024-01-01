阿曼里亚尔 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 33,289.900，较昨日变动 0.025%。过去一周，阿曼里亚尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.190%。

过去一周，阿曼里亚尔 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 21-10-2024 的最高点 33,289.900 和 16-10-2024 的最低点 33,190.000 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.176%。