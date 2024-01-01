阿曼里亚尔 至斯威士兰里兰吉尼 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至斯威士兰里兰吉尼 的汇率目前为 45.769，较昨日变动 0.048%。过去一周，阿曼里亚尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.378%。

过去一周，阿曼里亚尔 至斯威士兰里兰吉尼 的汇率在 17-10-2024 的最高点 46.157 和 18-10-2024 的最低点 45.574 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.374%。