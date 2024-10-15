阿曼里亚尔 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 59,745.700，较昨日变动 0.270%。过去一周，阿曼里亚尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.449%。

过去一周，阿曼里亚尔 至塞拉利昂利昂 的汇率在 21-10-2024 的最高点 60,493.600 和 15-10-2024 的最低点 58,891.100 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 1.866%。