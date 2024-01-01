尼日利亚奈拉 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 尼日利亚奈拉 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 2.550，较昨日变动 -1.071%。过去一周，尼日利亚奈拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.370%。

过去一周，尼日利亚奈拉 至哥伦比亚比索 的汇率在 07-08-2024 的最高点 2.653 和 04-08-2024 的最低点 2.530 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 2.896%。