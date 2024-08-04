尼日利亚奈拉 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 尼日利亚奈拉 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 0.057，较昨日变动 -0.477%。过去一周，尼日利亚奈拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.043%。

过去一周，尼日利亚奈拉 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 07-08-2024 的最高点 0.059 和 04-08-2024 的最低点 0.056 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 04-08-2024，价值下降了 -2.788%。