纳米比亚元 至太平洋法郎 汇率历史

今日 纳米比亚元 至太平洋法郎 的汇率目前为 5.999，较昨日变动 0.214%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.775%。

过去一周，纳米比亚元 至太平洋法郎 的汇率在 02-08-2024 的最高点 6.046 和 05-08-2024 的最低点 5.864 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.761%。