纳米比亚元 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 纳米比亚元 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 0.830，较昨日变动 0.043%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.837%。

过去一周，纳米比亚元 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 09-08-2024 的最高点 0.843 和 05-08-2024 的最低点 0.818 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 09-08-2024，价值下降了 -1.439%。