纳米比亚元 至科威特第纳尔 汇率历史

今日 纳米比亚元 至科威特第纳尔 的汇率目前为 0.017，较昨日变动 0.370%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.562%。

过去一周，纳米比亚元 至科威特第纳尔 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.017 和 05-08-2024 的最低点 0.016 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.764%。