纳米比亚元 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 纳米比亚元 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 5.645，较昨日变动 5.034%。过去一周，纳米比亚元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 29.513%。

过去一周，纳米比亚元 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 09-08-2024 的最高点 5.645 和 05-08-2024 的最低点 3.116 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 38.200%。