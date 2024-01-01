纳米比亚元 至阿塞拜疆马纳特 历史汇率

欢迎查看 纳米比亚元 至阿塞拜疆马纳特 历史摘要。这是 纳米比亚元 (NAD) 至阿塞拜疆马纳特 (AZN) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 NAD 和 AZN 历史数据。

1,000 nad
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$1.000 NAD = man.0.09268 AZN

2024年8月9日 UTC 中间市场汇率

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纳米比亚元 至阿塞拜疆马纳特 汇率历史

今日 纳米比亚元 至阿塞拜疆马纳特 的汇率目前为 0.093，较昨日变动 0.334%。过去一周，纳米比亚元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.731%。

过去一周，纳米比亚元 至阿塞拜疆马纳特 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.094 和 05-08-2024 的最低点 0.091 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.761%。

2024年8月9日 的热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.09191.6131.4991.660.94320.587
1 GBP1.16711.273106.9121.751.9371.124.025
1 USD0.9170.785183.9641.3741.5210.86418.868
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

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