莫桑比克梅蒂卡尔 至东加勒比元 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至东加勒比元 的汇率目前为 0.042，较昨日变动 0.000%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.059%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至东加勒比元 的汇率在 08-08-2024 的最高点 0.042 和 02-08-2024 的最低点 0.042 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 0.090%。