莫桑比克梅蒂卡尔 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 353.488，较昨日变动 0.240%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.368%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至塞拉利昂利昂 的汇率在 05-08-2024 的最高点 354.827 和 02-08-2024 的最低点 352.062 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.699%。