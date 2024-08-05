莫桑比克梅蒂卡尔 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 0.069，较昨日变动 -1.136%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.519%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至马来西亚林吉特 的汇率在 07-08-2024 的最高点 0.071 和 05-08-2024 的最低点 0.069 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.490%。