莫桑比克梅蒂卡尔 至匈牙利福林 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至匈牙利福林 的汇率目前为 5.674，较昨日变动 -0.163%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.113%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至匈牙利福林 的汇率在 02-08-2024 的最高点 5.738 和 05-08-2024 的最低点 5.665 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.684%。