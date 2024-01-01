莫桑比克梅蒂卡尔 至圭亚那元 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至圭亚那元 的汇率目前为 3.273，较昨日变动 0.146%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.108%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至圭亚那元 的汇率在 08-08-2024 的最高点 3.277 和 07-08-2024 的最低点 3.265 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.242%。