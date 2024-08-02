莫桑比克梅蒂卡尔 至荷属安的列斯盾 历史汇率
欢迎查看 莫桑比克梅蒂卡尔 至荷属安的列斯盾 历史摘要。这是 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN) 至荷属安的列斯盾 (ANG) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 MZN 和 ANG 历史数据。
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莫桑比克梅蒂卡尔 至荷属安的列斯盾 汇率历史
今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至荷属安的列斯盾 的汇率目前为 0.028，较昨日变动 0.050%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.108%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至荷属安的列斯盾 的汇率在 08-08-2024 的最高点 0.028 和 02-08-2024 的最低点 0.028 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 0.090%。
如何将莫桑比克梅蒂卡尔兑换成荷属安的列斯盾
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