马尔代夫卢菲亚 至塞尔维亚第纳尔 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至塞尔维亚第纳尔 的汇率目前为 6.956，较昨日变动 -1.368%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.159%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至塞尔维亚第纳尔 的汇率在 02-08-2024 的最高点 7.105 和 06-08-2024 的最低点 6.928 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.264%。