马尔代夫卢菲亚 至尼泊尔卢比 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至尼泊尔卢比 的汇率目前为 8.707，较昨日变动 -1.637%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.126%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至尼泊尔卢比 的汇率在 08-08-2024 的最高点 8.852 和 02-08-2024 的最低点 8.692 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.332%。