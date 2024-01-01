马尔代夫卢菲亚 到以色列新谢克尔 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 到以色列新谢克尔 的汇率目前为 0.244，较昨日变动 -1.881%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.043%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 到以色列新谢克尔 的汇率在 06-08-2024 的最高点 0.252 和 05-08-2024 的最低点 0.243 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 04-08-2024，价值下降了 -2.286%。