马尔代夫卢菲亚 至阿塞拜疆马纳特 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至阿塞拜疆马纳特 的汇率目前为 0.110，较昨日变动 -0.971%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.042%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至阿塞拜疆马纳特 的汇率在 08-08-2024 的最高点 0.112 和 08-08-2024 的最低点 0.110 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.282%。