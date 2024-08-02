马尔代夫卢菲亚 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 5.951，较昨日变动 -0.945%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.224%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 02-08-2024 的最高点 6.080 和 05-08-2024 的最低点 5.934 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.212%。