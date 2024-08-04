毛里求斯卢比 至巴基斯坦卢比 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至巴基斯坦卢比 的汇率目前为 6.007，较昨日变动 -0.012%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.443%。

过去一周，毛里求斯卢比 至巴基斯坦卢比 的汇率在 06-08-2024 的最高点 6.025 和 04-08-2024 的最低点 5.929 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 04-08-2024，价值下降了 -0.651%。