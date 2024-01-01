毛里求斯卢比 至危地马拉格查尔 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至危地马拉格查尔 的汇率目前为 0.167，较昨日变动 -0.035%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.424%。

过去一周，毛里求斯卢比 至危地马拉格查尔 的汇率在 06-08-2024 的最高点 0.167 和 02-08-2024 的最低点 0.166 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.580%。