毛里塔尼亚乌吉亚 至越南盾 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至越南盾 的汇率目前为 635.228，较昨日变动 -0.073%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.056%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至越南盾 的汇率在 07-08-2024 的最高点 637.142 和 05-08-2024 的最低点 632.763 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.441%。