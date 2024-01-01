50 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令

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1 MRU兑UGX过去 30 天过去 90 天
94.359997.3307
93.246293.2462
一般93.737694.7646
更改0.63%-0.83%
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1 MRU 兑 UGX 统计信息

过去 30 天，MRU 兑 UGX 的表现如下：30 天高点为 94.3599，30 天低点为 93.2462。这意味着 30 天平均值为 93.7376。MRU 兑 UGX 的变化为 0.63。

过去 90 天，MRU 兑 UGX 的表现如下：90 天高点为 97.3307，90 天低点为 93.2462。这意味着 90 天平均值为 94.7646。MRU 兑 UGX 的变化为 -0.83。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.09291.7181.51.6570.94620.634
1 GBP1.16711.274107.0441.7511.9341.10424.082
1 USD0.9160.785184.0021.3741.5180.86618.898
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

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毛里塔尼亚乌吉亚/乌干达先令汇率
1 MRU94.22740 UGX
5 MRU471.13700 UGX
10 MRU942.27400 UGX
20 MRU1,884.54800 UGX
50 MRU4,711.37000 UGX
100 MRU9,422.74000 UGX
250 MRU23,556.85000 UGX
500 MRU47,113.70000 UGX
1000 MRU94,227.40000 UGX
2000 MRU188,454.80000 UGX
5000 MRU471,137.00000 UGX
10000 MRU942,274.00000 UGX
乌干达先令/毛里塔尼亚乌吉亚汇率
1 UGX0.01061 MRU
5 UGX0.05306 MRU
10 UGX0.10613 MRU
20 UGX0.21225 MRU
50 UGX0.53063 MRU
100 UGX1.06126 MRU
250 UGX2.65315 MRU
500 UGX5.30630 MRU
1000 UGX10.61260 MRU
2000 UGX21.22520 MRU
5000 UGX53.06300 MRU
10000 UGX106.12600 MRU