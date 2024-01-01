毛里塔尼亚乌吉亚 至斯威士兰里兰吉尼 汇率历史

今日 毛里塔尼亚乌吉亚 至斯威士兰里兰吉尼 的汇率目前为 0.464，较昨日变动 -0.150%。过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.634%。

过去一周，毛里塔尼亚乌吉亚 至斯威士兰里兰吉尼 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.471 和 02-08-2024 的最低点 0.458 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.766%。